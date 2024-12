Stellantis, perché Tavares si è dimesso e cosa succede adesso

Introduzione

Sarebbe dovuto rimanere in carica fino all’inizio del 2026. Ma con più di un anno in anticipo, nella serata del 1°dicembre, Carlos Tavares si è dimesso con effetto immediato dalla sua posizione di amministratore delegato di Stellantis. Il consiglio di amministrazione del gruppo automobilistico, il secondo produttore europeo, ha subito accettato le dimissioni, all’unanimità.

Il processo per la nomina di un nuovo Ceo permanente – spiega l'azienda - è già iniziato, gestito da un comitato speciale nato in seno allo stesso consiglio, e si concluderà entro la prima metà del 2025. Nel frattempo sarà istituito un nuovo comitato esecutivo presieduto da John Elkann. La notizia arriva in un momento delicato per Stellantis, tra forti cali di profitto, un netto tonfo delle vendite (soprattutto negli Stati Uniti) e tensioni continue con i sindacati (ma anche con gli industriali e la politica).