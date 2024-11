Stellantis: "Abbiamo un piano per l'Italia, no chiusura stabilimenti"

"Stellantis ha un piano per l'Italia e lotteremo per difendere la nostra leadership". Lo ha detto Daniela Poggio, vicepresidente Communication & Public Affairs di Stellantis Italia, in occasione del Tavolo Stellantis in corso al MIMIT ricordando le parole del CEO Carlos Tavares in occasione dell'audizione svoltasi in Parlamento lo scorso 11 ottobre.

"Stellantis non intende chiudere nessun stabilimento in Italia, così come non ha nessuna intenzione di fare licenziamenti collettivi". Ha aggiunto poi Giuseppe Manca, responsabile, risorse Umane di Stellantis Italia, illustrando il piano industriale per l'Italia.