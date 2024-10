Stellantis, Tavares: "Non abbandoniamo l'Italia, non vendiamo i siti"

"Manteniamo i nostri impianti in Italia e non li vendiamo ai cinesi perché rappresentano un bene potente per Stellantis". Così l'Ad di Stellantis Carlos Tavares in audizione oggi a Montecitorio. "Non è vero che non abbiamo strategia per l'Italia -prosegue -. Molti modelli sono disegnati in questo Paese, vi farò stringere le mani dei nostri dipendenti".

"Non abbiamo alcuna intenzione di abbandonare l'Italia o che qualcuno sfidi la nostra leadership - ha precisato Tavares -. Abbiamo la capacità per sostenere un milione di clienti. Mi chiedono se voglio vendere siti, la mia risposta è no. Non abbiamo alcuna intenzione di abbandonare la nostra posizione, lotteremo come dannati per mantenerla".