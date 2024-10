Rebus elettrico, quale futuro per Stellantis in Italia?

Nubi sul settore dell'auto. Vendite in calo in Italia, dove il gruppo italo-francese segna la discesa più ampia e ha prolungato il fermo della fabbrica di Mirafiori. Preoccupati i sindacati, secondo i quali la produzione si è ridotta di oltre il 30 per cento dall'inizio dell'anno. Timori anche nel mondo politico e da parte di Confindustria, che chiede più tempo per lo stop ai motori a benzina e diesel