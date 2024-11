Mercedes e Stellantis annunciano tagli ai costi, rischio licenziamenti

Un taglio da diversi miliardi all’anno quello previsto dalla casa automobilistica tedesca, che non ha però ancora fatto chiarezza sui dettagli del piano di risparmi. In crisi anche il gruppo multinazionale con sede nei Paesi Bassi che a ottobre ha venduto in Europa il 16,7% in meno rispetto allo stesso mese del 2023

Stellantis, vendite in netto calo in Europa

In crisi anche Stellantis che nel mese di ottobre ha visto un netto calo delle vendite in Europa. Nel dettaglio, l’azienda ha immatricolato a ottobre in Europa 150.346 auto, il 16,7% in meno dello stesso mese del 2023, con una quota di mercato del 14,4% contro il 17,4% di un anno fa. Da inizio anno il gruppo ha venduto 1.700.846 vetture, con un calo del 7,1% e una quota di mercato che passa dal 17,1 al 15,7%. Intanto, nello stabilimento Stellantis di Atessa (Chieti), la cassa integrazione è prorogata fino a Natale. La comunicazione è stata effettuata dalla direzione ai sindacati Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcf, in una riunione in cui è stata rimarcata la difficoltà dell'attuale situazione di mercato. Quindi "precauzionalmente e in modo preventivo", ci sarà un'ulteriore settimana di cassa, dal 16 Dicembre al 22 dicembre 2024 compreso per un numero massimo di 1.500 dipendenti del plant. E' dal 10 giugno che nella ex Sevel si va avanti con la cassa integrazione.