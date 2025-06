Le 10 cose da controllare prima di partire per un viaggio in auto

Per viaggiare in tutta sicurezza e tranquillità, è fondamentale effettuare alcuni controlli prima di partire. Ecco un apiccola guida delle 10 cose essenziali da verificare per un viaggio senza sorprese e in sicurezza

Prima di affrontare un viaggio in auto è bene effettuare una serie di controlli al proprio mezzo, per non avere poi brutte soprese durante il tragitto ed evitare interventi imprevisti e spesso molto costosi. Ecco 10 consigli da seguire, piccole verifiche semplici ma fondamentali da effettuare sul proprio mezzo.

Controlla i livelli dei fluidi

Assicurarsi che il livello dell'olio motore sia corretto e che non ci siano perdite. Se necessario, aggiungi olio di qualità adeguata. Stessa verifica per il liquido refrigerante, il cui livello deve essere tra il minimo e il massimo, per evitare surriscaldamenti e per il liquido dei freni. Importante che sia presente anche il liquido per i tergicristalli, per mantenere il parabrezza pulito.

Gli pneumatici

Verifichiamo anzitutto che le gomme siano gonfiate alla pressione raccomandata, indicata nel manuale dell’auto o sul montante della portiera. Controlliamo anche l'usura, accertandoci che il battistrada dello pneumatico sia sufficiente e che non ci siano crepe o deformazioni.

Luci e segnaletica

Vanno verificate tutte le luci (anabbaglianti, abbaglianti, frecce, luci di stop e retromarcia) accendendole per assicurarci che funzionino correttamente.