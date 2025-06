F1 in schools 2025, a Maranello il vivaio italiano del Motorsport

Premiare il talento

A fianco della competizione sportiva, anche quest’anno scendono in pista realtà di primo piano della ricerca e dell’industria italiana. ARTES 4.0, Centro di Competenza Industria 4.0 promosso dal MIMIT, premierà il talento con tre riconoscimenti pensati per aprire le porte di laboratori d’eccellenza:

• Stage all’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, per i team che si distingueranno per l’innovazione progettuale.

• Settimana di full immersion con il Firenze Race Team e il laboratorio LINEA dell’Università di Firenze, dove si lavora su motori termici alimentati a idrogeno.

• Circular Excellence Award di Hitachi Rail, con visita tecnica alla sede di Pistoia e approfondimenti sui nuovi sistemi di mobilità sostenibile.



Per Francesca Tonini, Direttrice Esecutiva di ARTES 4.0:



«Investire nei giovani significa costruire il futuro. Con F1 in Schools premiamo il coraggio di chi sperimenta, l’intelligenza di chi innova e la determinazione di chi crede nel miglioramento continuo. Vogliamo accompagnare questi ragazzi in un percorso di passione e di talento».



A completare il medagliere:

• il titolo di Campione Nazionale F1 in Schools Italy 2025, con borsa di studio PWC e accesso diretto alle STEM Racing World Finals 2026;

• i riconoscimenti speciali di Dallara (Best Design & Engineering Project), UniCredit (Best Enterprise Project) e Manpower (Best Project Management).



Il primo premio sarà intitolato alla memoria di Luca Isidori, giovane appassionato di motori, scomparso prematuramente: un simbolo dei valori di passione, lealtà e innovazione che animano il progetto.