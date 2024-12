Stellantis, Sbarra (Cisl): Tavares ha sfidato Stato, non ci mancherà

"Ha invertito la rotta lungimirante di Marchionne", dice il leader della Cisl a Sky TG24 in merito all'ormai ex ad di Stellantis. "Non ha mai creduto nelle relazioni sindacali, ha delocalizzato tanta produzione dall'Italia ad altri Paesi, ha tagliato l'occupazione, frenato gli investimenti soprattutto sull'innovazione"