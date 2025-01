Taxi, verso una stretta sulle app. Destinazione delle corse "oscurata"

Introduzione

Corse comunicate da Uber al tassista solo con il luogo di prelievo e non con quello di destinazione. È questa la mossa del ministero dei Trasporti per evitare la pratica degli autisti di selezionare le corse più remunerative rifiutando le altre. Il decreto contenente questo giro di vite è già stato inviato al Ministero delle Imprese per il via libera di concerto, aspettando quello finale da parte delle autorità di controllo.