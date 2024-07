Introduzione

Da Milano a Palermo non mancano i disagi per chi viaggia in taxi, tra rincari, app per le prenotazioni in tilt e lunghe file di turisti in attesa. Le tariffe sono aumentate e sebbene siano aumentate anche licenze, risultano ancora troppo poche, in particolare nelle città che spesso ospitano grandi eventi.

Secondo alcuni dati preliminari, che andranno confermati dal Registro informatico pubblico nazionale appena approvato, in tutta Italia ci sarebbero 28.604 taxi e 127.508 noleggiatori senza conducente. "Per migliorare davvero il servizio, serve però una vera liberalizzazione, che metta in concorrenza tassisti e Ncc, in modo che non ci siano più differenze tra le due categorie", ha dichiarato Massimo Dona, presidente del Codacons.