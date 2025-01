Epifania, in crescita dolci artigianali. Stabile la spesa per la calza

Da Nord a Sud, tuttavia, il carbone dolce mette d’accordo gli italiani di tutte le età e compare un pò ovunque nelle calze da ritrovare al risveglio. Durante il boom economico, tra gli anni Cinquanta e Sessanta, si diffuse la ricetta del gustoso fossile zuccherato che tuttavia affonda le sue radici in una tradizione antichissima, risalente all’epoca precristiana.

