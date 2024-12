Bollette luce 2025, aumenti in arrivo? Il confronto tra i prezzi

Introduzione

Rischio stangata per le bollette di luce e gas nel 2025. Le tensioni geopolitiche, che interessano anche le forniture di metano dalla Russia all'Europa, potrebbero far salire i costi a partire da gennaio.



L'ultima rilevazione di Arera, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, ha mostrato come per i fruitori più fragili di energia elettrica ci sarà un incremento del 18,2% nel primo trimestre 2025. Allo stesso modo, per quanto riguarda invece il gas, le quotazioni nel mercato europeo non lasciano intravedere prospettive rosee.

Negli ultimi mesi, per quanto riguarda la luce, si sono riscontrati prezzi più alti nel Mercato libero (sia prezzo fisso che variabile), mentre il Servizio a tutele graduali è quello che offre contratti più convenienti seguito dalla Maggior tutela dei vulnerabili.