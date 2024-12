Bollette luce, stangata in arrivo per i clienti fragili: gli aumenti

Introduzione

Stangata in arrivo per le bollette della luce degli utenti più fragili. I cosiddetti "clienti tipo" serviti in maggior tutela vedranno infatti un aumento dei costi pari al 18,2%: un incremento che riguarderà 3,4 milioni di persone (cittadini di oltre 75 anni, percettori di bonus sociale, soggetti disabili).

La stangata, spiega Arera (l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente), è dovuta al perdurare delle tensioni geopolitiche in alcune aree strategiche e il rialzo stagionale dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica, correlato alle quotazioni del gas naturale in vista della stagione invernale