Stipendi statali, in arrivo aumenti nel cedolino di luglio 2025

La grande maggioranza degli ambiti del settore pubblico, però, resta con il contratto scaduto. "Le risorse che questo Governo ha dedicato ai salari dei dipendenti pubblici sono molto importanti: abbiamo stanziato tra il 2023 e il 2024 la somma di 20 miliardi di euro per il rinnovo dei contratti dei dipendenti pubblici, non era mai successo che fossero stanziate cifre così importanti". Lo ha detto il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, sottolineando che "ora il problema è usarle correttamente. Significa, ha precisato, "chiudere i contratti. Stiamo registrando un ritardo sul rinnovo degli enti locali e della sanità con Cgil e Uil che rifiutano di firmare questi contratti affermando che non sono sufficienti le risorse messe a disposizione e dimenticandosi che nella storia repubblicana mai sono state stanziate tante risorse per i rinnovi". E poi, ha concluso, "dobbiamo lavorare per utilizzare la leva del merito. Non accetto più che siano tutti gestiti allo stesso modo. Dobbiamo imparare a fare quello che fanno le aziende private dove c'è la capacità di assegnare obiettivi e valutare le persone in ragione delle performance. Questa la vera sfida".

