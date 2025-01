Saldi invernali 2025 al via oggi: il calendario e le date

In Alto Adige i saldi invernali inizieranno l’8 gennaio e termineranno il 5 febbraio in molte zone, tra cui Bolzano e Merano. In altre località, come Tires, Valle Isarco e Marebbe, i saldi partiranno l’8 marzo e dureranno fino al 5 aprile. Ogni distretto segue un calendario specifico, con date che variano in base alla zona