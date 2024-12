Stellantis, l’amministratore delegato Carlos Tavares si è dimesso

Il Senior Independent Director di Stellantis, Henri de Castries, ha commentato: “Il successo di Stellantis sin dalla sua creazione si è basato su un perfetto allineamento tra gli azionisti di riferimento, il Consiglio e il CEO. Tuttavia, nelle ultime settimane sono emerse vedute differenti che hanno portato il Consiglio e il CEO alla decisione di oggi.” Il Presidente John Elkann ha dichiarato: “Siamo grati a Carlos per il suo impegno costante in questi anni e per il ruolo che ha svolto nella creazione di Stellantis, in aggiunta ai precedenti rilanci di PSA e di Opel, dando avvio al nostro percorso per diventare un leader globale nel settore. Intendo mettermi subito al lavoro con il nostro nuovo Comitato Esecutivo ad interim, con il supporto di tutti i nostri colleghi di Stellantis, mentre completiamo il processo di nomina del nuovo CEO. Insieme garantiremo la puntuale attuazione della strategia della Società nell’interesse di lungo termine di Stellantis e di tutti i suoi stakeholders".

Chi è Tavares

Carlos Antunes Tavares è nato a Lisbona il 14 agosto 1958. Ha studiato al lycée français Charles-Lepierre della capitale portoghese prima di trasferirsi in Francia a 17 anni per frequentare un corso di preparazione in matematica a Tolosa. Ha conseguito la laurea in ingegneria all’École Centrale Paris nel 1981. Ha cominciato la sua carriera in Renault, poi ha lavorato in Nissan. Nel 2011 è diventato Chief Operating Officer di Renault e braccio destro di Carlos Ghosn, con cui poi i rapporti si sono deteriorati. Tavares si è dimesso nel 2013. Nel 2014 è diventato amministratore delegato e presidente del consiglio di amministrazione del Groupe PSA in sostituzione di Philippe Varin. Ha varato misure di riduzione dei costi e aumentato la quota di mercato dell'azienda in Cina, che ha riportato il Groupe PSA in attivo dopo diversi anni di perdite. Dopo la fusione tra PSA e FCA, avvenuta nel 2019, Tavares è diventato amministratore delegato della nuova società, Stellantis. Il 16 gennaio 2021 diventa il primo amministratore delegato del gruppo automobilistico multinazionale Stellantis, nato dalla fusione tra il gruppo PSA e Fiat Chrysler Automobiles. A settembre 2024, il Consiglio di Amministrazione del gruppo ha lanciato una procedura per preparare la sua successione, anche se il suo mandato sarebbe scaduto nel 2026.