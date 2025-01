Lavoro femminile, incentivi per le assunzioni in settori carenti

Introduzione

Un decreto del Ministero del Lavoro pubblicato lo scorso 30 dicembre ha individuato per l'anno in corso i comparti dove il tasso di disparità uomo-donna supera del 25% la soglia media registrata in tutti i settori. La mappatura mira a circoscrivere l’applicazione dello sgravio contributivo introdotto dalla Legge Fornero n.92 del 2012.