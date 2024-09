Ocse, in Italia le donne laureate guadagnano il 58% meno degli uomini

Introduzione

Sono diversi i punti che emergono dal rapporto Ocse Education at a Glance: oltre al gender pay gap tra i laureati, solo il 36% delle giovani donne con un titolo di studio conseguito al di sotto del livello di istruzione secondaria superiore viene occupato. Scende, invece, la quota dei Neet, cioè dei giovani tra i 20 ei 24 anni che non hanno un lavoro e non frequentano un corso di istruzione, che passa dal 32% al 21% tra il 2016 e il 2023, un valore comunque al di sopra della media Ocse.

Come dimostrano i dati, l'istruzione dei genitori ha un forte impatto sul rendimento scolastico dei figli: in Italia il 69% di chi ha più di 25 anni e che ha almeno un genitore con la laurea, ha conseguito il titolo, valore che scende al 52% per chi ha almeno un genitore con livello secondario superiore o post-secondario non terziario e al 10% per chi ha genitori senza laurea. La spesa italiana per l'istruzione è ferma al 4% del Pil, contro la media Ocse che sfiora il 5%, e l'età dei docenti si conferma più alta che in altri Paesi: la quota di prof cinquantenni è al 53%, in calo negli ultimi anni ma superiore alla media del 37%