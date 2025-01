Bonus mamme 2025, scatta il limite di reddito: cosa cambia

Introduzione

Ci sono importanti novità sulla decontribuzione per le mamme lavoratrici nel 2025. La misura, confermata dall'ultima legge di Bilancio anche per quest'anno, vede un esonero (stavolta parziale) dal versamento della quota di contributi previdenziali a carico delle madri lavoratrici (dipendenti o autonome, ma non in regime forfettario) aventi due o più figli. Ma attenzione: per il 2025, il governo ha introdotto il limite di reddito di 40mila euro per accedere alla misura. Dunque, si allarga la platea ma con paletti più stringenti