Atreju, perché è stato scelto questo nome per la kermesse di FdI

Atreju 2024: il programma

Il popolo di Atreju ha già accolto l'8 dicembre il primo ospite illustre della manifestazione, l'ex leader comunista ed ex presidente della Camera Fausto Bertinotti, accanto a Paolo Bonolis e Pietrangelo Buttafuoco. Prima della politica, Atreju ha aperto con l'animazione del presepe e l'accensione dell'albero di Natale. La festa durerà in tutto 8 giorni A chiuderla, il 15 dicembre, sarà la leader di Fratelli d'Italia e premier, preceduta dagli alleati Lorenzo Cesa, Maurizio Lupi, Antonio Tajani mentre il leghista Matteo Salvini sarà in collegamento da Milano, dove lo aspetta la 'grana' del congresso lombardo. Un'edizione in grande che ha richiamato anche i media internazionali. Tra le richieste di accredito il New York Times e una testata degli Emirati Arabi, oltre ai giornalisti argentini 'attirati' dalla presenza del loro presidente Javier Milei, atteso il 13 dicembre. Stesso giorno per un altro big che torna ad Atreju: il presidente del M5s, Giuseppe Conte. Assente, come lo scorso anno, Elly Schlein. Invece hanno detto sì Carlo Calenda e i governatori Dem, Michele De Pascale e Michele Emiliano. Terrà banco pure il futuro dell'automotive e la vertenza Stellantis: per l'azienda, il responsabile delle relazioni industriali Giuseppe Manca, sul palco con il ministro delle Imprese, Urso e il numero uno di Confindustria, Orsini. Non mancheranno artisti, indipendentemente se la presenza sia una dichiarazione di fede politica o cortesia. Tra loro Nina Zilli, Maria Grazia Cucinotta, Martina Stella e lo youtuber Cicalone, noto per i video sulle periferie romane. Immancabile, Arianna Meloni: la sorella della premier sarà protagonista di un dibattito sulla parità di genere insieme Paola Concia.