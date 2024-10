Nordio: "Su separazione delle carriere giudici vorrei un referendum"

Il disegno di legge costituzionale arriverà in Aula il 26 del prossimo mese. L’obiettivo, ha spiegato il ministro della Giustizia, è comunque “completare la doppia lettura” del testo entro luglio 2025. Nel caso non si riuscisse a ottenere la maggioranza richiesta, sarà sottoposto all'approvazione dei cittadini. Per il Guardasigilli “una materia delicata e controversa come questa” dovrebbe in ogni caso essere demandata agli elettori

Il disegno di legge costituzionale sulla separazione delle carriere dei giudici sta per arrivare in Parlamento: approderà in Aula alla Camera il prossimo 26 novembre, come emerso dalla conferenza dei capigruppo che si è riunita oggi a Montecitorio. L’obiettivo, ha spiegato il ministro della Giustizia Carlo Nordio, è “completare la doppia lettura” del testo di legge, quindi sia alla Camera dei Deputati che al Senato, entro luglio 2025. Nel caso non si riuscisse a ottenere la maggioranza qualificata per l’approvazione parlamentare, ha detto il Guardasigilli, “si andrà a referendum”. Anzi: per Nordio “una materia delicata e controversa come questa” dovrebbe in ogni caso essere sottoposta all’attenzione degli elettori. Sul tema, ha aggiunto parlando con i giornalisti alla Camera a margine della votazione per il giudice della Corte costituzionale, la maggioranza di governo "è compatta".