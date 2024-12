Manovra 2025, oggi voto di fiducia e voto finale alla Camera

La Legge di Bilancio va verso l'atto finale a Montecitorio: il governo è riuscito a rispettare il timing previsto. La lettura in Senato partirà in commissione lunedì 23, mentre l'ok definitivo è atteso tra Natale e Capodanno (forse il 28). Non si fermano però le polemiche per l'assenza del governo in aula ieri, in apertura di seduta: "È un caso di sciatteria istituzionale", dicono i dem

La Manovra va verso il suo ultimo atto alla Camera. Oggi, 20 dicembre, si vota la fiducia sul testo posta ieri dal governo . Se tutto andrà come previsto, entro serata – probabilmente le 22.30 – ci sarà il voto finale sul testo. Poi la seconda lettura in Senato , che partirà lunedì 23 in commissione, mentre l'ok definitivo è previsto tra Natale e Capodanno. Forse sarà il 28, secondo i piani del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Come sempre non si fermano però le polemiche. Ieri, in apertura della seduta, l'assenza del governo in aula ha provocato dure proteste dell'opposizione. "È un caso di sciatteria istituzionale", secondo i dem.

Salta il ritorno tecnico in commissione

A differenza di quanto previsto, non è stato necessario far quindi tornare il testo in commissione per questioni tecniche. A sorpresa ha preso forma una sovracopertura, di poco sotto i 100 milioni nel 2025 e di poco sopra nel 2026. Adesso il governo ha due opzioni: migliorare i saldi o, più probabile, destinarli nel conto di controllo, uno strumento che il Psb dà alla politica economica da usare durante l'anno.

Le novità della Manovra 2025

Tra le molte novità entrate nel testo della Legge di Bilancio spuntano l’addio alle agevolazioni per le caldaie a gas, il taglio dell’Ecobonus al 50% o al 36%, un Fondo con 1,5 milioni per i diritti dei disabili, sei milioni per organizzare la conferenza per la ricostruzione di Kiev e 5 milioni all’anno per la salvaguardia della città di Venezia.