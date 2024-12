Cancellate multe a No Vax, Bassetti: "Ridare soldi a chi le ha pagate"

La decisione del Governo Meloni di cancellare le multe ai No Vax che non hanno ottemperato all’obbligo di vaccinazione anti Covid non è piaciuta a Matteo Bassetti. Il direttore del reparto di Malattie infettive dell’ospedale Policlinico San Martino di Genova ha commentato con amara ironia la notizia. Ospite a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, l'infettivologo ha commentato così : "Se vogliamo essere davvero equi, se il governo ritiene che quelle multe siano sbagliate allora si dovrebbero restituire i soldi a coloro che le hanno pagate. Non possiamo mettere in dubbio i vaccini, che non sono di destra o di sinistra. Che si dica che chi non si è vaccinato ha fatto bene e che tutti gli altri siano stati dei pirla… non diamo un bel messaggio".