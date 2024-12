Manovra, testo alla Camera ma rischio del ritorno in commissione

Il percorso della Legge di Bilancio si preannuncia difficile a causa di aggiustamenti che la maggioranza reputa "tecnici" ma che le opposizioni temono possano essere "di sostanza". Il governo vorrebbe arrivare all’approvazione a Montecitorio entro la mezzanotte di venerdì, ma non è escluso che possa slittare a sabato mattina solo per le dichiarazioni di voto e il voto finale, con la premier Meloni che spera di evitare la fiducia. Approvato l’emendamento che detassa i premi per i medagliati di Milano-Cortina ascolta articolo

La Manovra 2025 è arrivata alla Camera, ma l’iter si profila accidentato e quasi certamente sarà necessario un ritorno in commissione per aggiustamenti al testo che il governo definisce "tecnici" ma che le opposizioni, invece, temono possano essere "di sostanza". La maggioranza mantiene l'obiettivo dell'approvazione finale a Montecitorio entro la mezzanotte di venerdì, ma non è escluso che possa slittare a sabato mattina solo per le dichiarazioni di voto e il voto finale, mentre la presidente del Consiglio Giorgia Meloni spera di evitare la fiducia e cerca un accordo con le opposizioni. Intanto stamattina la seduta è stata subito interrotta: in un'Aula semideserta i deputati di Avs, Marco Grimaldi, e di +Europa Benedetto Della Vedova hanno protestato per l'assenza del governo e il presidente di turno Fabio Rampelli ha quindi sospeso temporaneamente la seduta che è poi ripresa poco prima delle 9.

Il percorso e il ritorno in commissione Nella settimana di votazioni in commissione ci sono stati stop and go, riunioni di maggioranza e confronti con l'opposizione, maxi-emendamenti ritirati e poi spacchettati e una decina - almeno - di riformulazioni di governo e relatori e il testo, iniziale ha subìto una decisa metamorfosi. E ora le norme vanno ricomposte con la verifica di votazioni e tabelle, una situazione sulla quale pesa un timing ormai stretto. Un ulteriore passaggio in commissione viene dato abbastanza per assodato sia nel centrodestra che nel centrosinistra ed è una procedura che ha comunque dei precedenti. Leggi anche Manovra, quando sarà approvata? Il calendario dell’iter in Parlamento

Le ultime novità Intanto nella serata di mercoledì è stato approvato l’emendamento che prevede che i premi per gli atleti italiani che conquisteranno medaglie alle Olimpiadi di Milano-Cortina saranno detassati . È saltata invece la misura che prevedeva i revisori dei conti Mef nelle imprese che ricevono contributi statali, che Antonio Tajani aveva definito "da Stasi". Mentre Matteo Salvini ha incassato 1,4 miliardi in più per la realizzazione del Ponte. Ma i suoi, a partire dal capogruppo Riccardo Molinari, rivendicano anche una serie di misure che riguardano altre infrastrutture di diversa collocazione geografica: dalla Tav al Terzo Valico dei Giovi a Genova. Approfondimento Manovra finanziaria, tutti i bonus della Legge di Bilancio 2025