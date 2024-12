Introduzione

L’installazione o la sostituzione della caldaia rientrano in una serie di bonus edilizi che danno diritto a detrazioni che partono dal 50% e arrivano al 70% (e che configurano il cosiddetto bonus caldaia). Molte di queste agevolazioni tuttavia scadranno il 31 dicembre 2024.

Da ricordare che le caldaie a gas non potranno essere usate ancora a lungo: il passaggio a impianti domestici con fonti di energie rinnovabili è previsto per il 2040, ma già dal 2025 le caldaie alimentate esclusivamente a combustibili fossili (tra cui il gas) non potranno più essere coperte da benefici e agevolazioni