Assegno unico dicembre 2024, il calendario con le date dei pagamenti

Introduzione

L'erogazione della mensilità dell’assegno unico avverrà il 17, il 18 e il 19 dicembre 2024. Queste date - va precisato - valgono per le famiglie che non hanno subìto modifiche. Le somme saranno accreditate sul conto corrente bancario o postale. Chi invece ha subìto qualche variazione, come nuovi nati o cambiamenti nella composizione familiare, otterrà l’importo in genere entro l’ultima settimana del mese. In dicembre si conclude anche l’anno fiscale per questa misura, con relative verifiche ed eventuali ricalcoli.