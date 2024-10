Assegno unico, in 8 mesi spesi 13,1 miliardi: i dati Inps

L'assegno è stato pari in media a 273 euro per nucleo richiedente e a 172 euro per ogni figlio, in aumento rispetto ai 257 euro per famiglia e 162 euro per figlio erogati in media nell'intero 2023

I numeri dell'Inps

Da gennaio ad agosto 2024 l'Inps ha erogato oltre 13,1 miliardi di euro per l'assegno unico e universale per i figli a carico. In media fino ad agosto hanno ricevuto l'assegno oltre sei milioni di famiglie per 9,55 milioni di figli mentre se si guarda a coloro che hanno avuto almeno un assegno nell'anno sono state raggiunte 6,2 milioni di famiglie per quasi 9,9 milioni di figli. L'assegno è stato pari in media a 273 euro per nucleo richiedente e a 172 euro per ogni figlio, in aumento rispetto ai 257 euro per famiglia e 162 euro per figlio erogati in media nell'intero 2023. Se si considera anche la spesa del 2022 e 2023 nel complesso per questa misura sono stati spesi in meno di tre anni 44,5 miliardi.