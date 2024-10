Pensioni, scattano gli aumenti a novembre: a chi spettano

Introduzione

Come già avvenuto ad ottobre, anche il prossimo mese prosegue la rivalutazione sugli assegni per effetto del taglio al cuneo fiscale. A beneficiare degli incrementi più consistenti saranno i percettori di pensioni minime con più di 75 anni che vedranno un aumento del 2,7% sul trattamento mensile, pari a un massimo di 16 euro.

In arrivo anche eventuali arretrati che saranno accreditati solo a chi non li ha già ricevuti nei mesi scorsi. Attenzione al calendario dei pagamenti che come sempre segue l’ordine alfabetico ma fa i conti con il ponte di Ognissanti: la prima data per l’accredito slitta di un giorno, alla mattina di sabato 2 novembre. Ecco cosa sapere