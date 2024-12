Fisco, le scadenze di dicembre 2024. Il calendario completo

Introduzione

Anche in questo mese sono presenti diversi appuntamenti fiscali da segnare in agenda, come il pagamento dell’IVA, del bollo auto, delle ritenute d'imposta e della Tobin Tax. Tra le scadenze da segnalare ci sono in particolare il concordato preventivo biennale, il cui nuovo termine scade il 12 dicembre, e anche il versamento dell’ottava e ultima rata della tregua fiscale, cioè la sanzione ridotta a 1/18 del minimo a seguito del ravvedimento speciale previsto dalla Legge di Bilancio 2023