Dopo il primo giro di consultazioni, Lega e FdI hanno manifestato posizioni molto differenti. Il leader del Carroccio apre all’esecutivo guidato dall’ex presidente della Bce: “È il momento della responsabilità e del coraggio, non della paura”. Fratelli d’Italia ha annunciato che invece starà all’opposizione. E Meloni dice: “È molto più utile per il bene del Paese che stiamo fuori”

Salvini: “Meloni non deve isolarsi”

Il leader leghista Matteo Salvini, in un'intervista a Il Messaggero, ha detto: "Stimo e rispetto Giorgia Meloni ma non condivido la sua scelta di isolarsi e di dire no. È il momento della responsabilità e del coraggio, non della paura. In un momento così difficile e importante, non penso al partito ma all'Italia. La gente ha fame di salute e di lavoro, non di beghe o di calcoli politici", ha osservato Salvini. "Ho fatto di tutto per mantenere l'unità della coalizione, è grazie alla nostra serietà e compattezza che sono andati a casa Conte, Casalino e Azzolina", ha insistito il segretario della Lega, "spero e credo che il centrodestra possa ancora trovare una sintesi, l'unione fa la forza".

Salvini: “Come nel Dopoguerra”

"A differenza della sinistra noi non mettiamo veti, preferiamo ragionare sul programma e confrontarci sulle idee”, ha detto il leader della Lega. “Per uscire dalla crisi tutti dovrebbero mettere il bene dell'Italia davanti all'interesse di partito". Salvini chiede di "ragionare con uno spirito unitario" e fa il paragone con il Dopoguerra: "Comunisti, democristiani, socialisti e azionisti devono essere un modello: si misero d'accordo, dopo la Seconda guerra mondiale, per fare poche cose, fatte bene, nell'interesse del Paese. Per poi tornare a confrontarsi nelle elezioni”.