Riccardo Muti: "Draghi riporti dignità a Paese attraverso cultura"

Il maestro Riccardo Muti si rivolge al premier incaricato e lo fa durante la presentazione (via streaming) di “Così fan tutte” di Mozart. L'opera è in cartellone online al Teatro Regio di Torino l’11 marzo, per la regia di Chiara Muti, sua figlia.

IL PENSIERO DI RICCARDO MUTI

"Mi appello al premier incaricato Draghi, che so essere una persona straordinaria, perché riporti dignità al nostro Paese attraverso la cultura". Così il maestro Riccardo Muti, presentando in streaming l'opera "Così fan tutte", regia di sua figlia Chiara, che andrà in scena online per il Teatro Regio di Torino l'11 marzo. "Credo sia il momento giusto per cambiare rotta - ha aggiunto - siamo il Paese della cultura, ma con tanti, troppi teatri chiusi, per questo mi appello a Draghi.

Sono amico di Franceschini, non me la prendo con lui -ha precisato il Direttore d’orchestra - una persona da sola non può risolvere tutto, forse può fare da capro espiatorio. Più o meno tutti in questo Paese se ne sono fregati della cultura".