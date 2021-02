10/14 ©Getty

In Italia esiste già un dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi. Opera all'interno del ministero per l'Ambiente ed è guidato da Mariano Grillo. Si occupa di “curare le competenze del Ministero in materia di economia circolare, contrasto ai cambiamenti climatici, efficientemente energetico, miglioramento della qualità dell'aria e sviluppo sostenibile, cooperazione internazionale ambientale, valutazione e autorizzazione ambientale e di risanamento ambientale”