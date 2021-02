4/10 ©Ansa

SINDACATI - La richiesta di Cgil, Cisl e Uil è di confermare "la proroga del blocco dei licenziamenti e della cassa Covid". Non per sempre: “Ma ci vogliono i tempi giusti per riformare gli ammortizzatori sociali e far decollare le politiche attive". Sulla scuola chiedono di "investire e fare stabilizzazioni". Rilanciano la "necessità di una nuova politica industriale", in particolare su temi come "quelli della transizione energetica e della sostenibilità ambientale". Ugl ha aggiunto la richiesta di "una riforma rapida della giustizia civile”

