L'addio in un video pubblicato su Facebook: "Accetto la votazione" su Rousseau, "ma non posso digerirla. Da tempo non sono d'accordo con le decisioni del Movimento 5 Stelle e ora non posso che farmi da parte"

"Accetto la votazione ma non posso digerirla. Da tempo non sono d'accordo con le decisioni del Movimento 5 Stelle e ora non posso che farmi da parte". Così Alessandro Di Battista, in un video su Fb , dove saluta e ringrazia i suoi ex colleghi e Beppe Grillo. La decisione arriva dopo che l'11 febbraio il Movimento ha detto "sì" all'accordo per un governo con Mario Draghi, con il 59,3% dei votanti sulla piattaforma Rousseau ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE SULLA CRISI DI GOVERNO ).

Il messaggio di Di Battista

"Non posso far altro, da ora in poi che parlare a nome mio e farmi da parte, se poi un domani la mia strada dovesse incrociare di nuovo quella del M5s lo vedremo, dipenderà esclusivamente da idee politiche, atteggiamenti e prese di posizione, non da candidature o ruoli. Faccio un grande in bocca la lupo ai miei ex colleghi", ha spiegato Di Battista. "Ho grandissimo rispetto per la decisione degli iscritti - ha aggiunto - reputo gli attivisti e coloro che votano persone raziocinanti, persone perbene che non si lasciano influenzare. Il sì ha vinto col 60%, quindi zero polemiche. Allo stesso tempo però dico che le decisioni si devono rispettare quando si possono accettare. Anche in questo caso io le accetto ma non riesco a digerirle. La mia coscienza politica non ce la fa".