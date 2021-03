Covid, aumentano ancora i ricoveri in terapia intensiva: +58. I DATI

1/36

Aumentano i pazienti Covid sia in terapia intensiva sia negli altri reparti. In rianimazione, in particolare, c’è un balzo di ricoveri: +58. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute del primo marzo sulla situazione coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore, nel nostro Paese i nuovi casi sono stati 13.114 (17.455)

