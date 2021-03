1/15 ©Ansa

Domenico Arcuri è stato il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 in Italia sin dai primi mesi in cui si è iniziata a diffondere la pandemia. In poco meno di un anno si è occupato un po’ di tutto: dalla questione mascherina all’app Immuni, i banchi a rotelle, l’approvvigionamento di siringhe fino al grande piano vaccinale anti coronavirus. Il primo marzo 2021 il premier Mario Draghi l'ha sostituito col generale Francesco Paolo Figliuolo

