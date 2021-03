Il primo cittadino del capoluogo emiliano avverte: "Dalla Asl ci segnalano che i ricoveri sono in aumento" e "il peggio deve ancora venire”. Venerdì ha firmato un’ordinanza che sospende tutte le attività sportive e motorie, anche all'aperto, da oggi a domenica 14 marzo

"Per quanto riguarda la Città metropolitana di Bologna siamo a un passo dalla zona rossa". Lo ha detto il sindaco del capoluogo emiliano, Virginio Merola, ospite di Start su Sky TG24. "Abbiamo preso un provvedimento 'arancione scuro' (partito sabato scorso) - ha aggiunto - ma dalla nostra Asl al nostro sistema ospedaliero ci segnalano che la situazione ricoveri sta aumentando in modo notevole e che il peggio deve ancora avvenire. Penso che da qui a venerdì dovremo valutare ulteriori restrizioni" (CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE).