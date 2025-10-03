La cantautrice ha appena pubblicato l’EP Anime contenente i singoli Fango in Paradiso, Francesca, È naturale con i Planet Funk, La voce che credevo di aver perso e Fango in Paradiso (Francesca’s version). Attesi numerosi ospiti all'Arena di Verona: da Irama a Tommaso Paradiso passando per Emma, Fedez, Margherita Vicario, Max Gazzè e Levante

francesca Michelin, il concerto all’arena di verona

Venerdì 3 ottobre la cantautrice ha sorpreso i fan pubblicando l’EP Anime contenente i singoli Fango in Paradiso, Francesca, È naturale con i Planet Funk, La voce che credevo di aver perso e Fango in Paradiso (Francesca’s version). L’arista ha raccontato: "In Your name di Makoto Shinkai a un certo punto la nonna di Mitsuha cita il concetto di ‘Musubi’, che è ‘una cosa che entra nel corpo e si lega all’anima’. In giapponese infatti questa parola ha diversi significati: indica un nodo, un intreccio di fili, e in un’ottica più spirituale la connessione tra persone, quel filo rosso che le lega nel tempo e nello spazio, cucendo e ricucendo i destini”.

Francesca Michielin ha aggiunto: ”Questo EP è frutto di quell’anima ritrovata, con me da sempre, che mi abitava da bambina e che non trovavo più. Quella bambina che guardava gli anime, e, senza rendersene conto, li rendeva la propria risorsa. In questi tre anni intensi, dolorosi e bellissimi, il mio corpo è stato cucito e ricucito, ma senza quei fili, quelle cicatrici, io oggi non avrei riabbracciato quella streghetta, quella voce, quella natura che mi è propria. Grazie a chi è stato parte di questa avventura insolita e meravigliosa. Ora l’anima, ovvero quel vento magico, è tornato a soffiare, in mezzo alla Valsugana, passando per Bassano del Grappa, fino alle vostre case e i vostri viaggi dove queste canzoni risuoneranno. Qui con voi, sempre con me”.