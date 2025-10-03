Francesca Michielin, la possibile scaletta e gli ospiti del concerto all’Arena di VeronaMusica
La cantautrice ha appena pubblicato l’EP Anime contenente i singoli Fango in Paradiso, Francesca, È naturale con i Planet Funk, La voce che credevo di aver perso e Fango in Paradiso (Francesca’s version). Attesi numerosi ospiti all'Arena di Verona: da Irama a Tommaso Paradiso passando per Emma, Fedez, Margherita Vicario, Max Gazzè e Levante
Sabato 4 ottobre Francesca Michielin sarà protagonista di una grande serata sul palco dell’Arena di Verona. Attesi tantissimi amici e colleghi: da Fedez a Fiorella Mannoia passando per Irama, Carmen Consoli, Emma, Dardust e Levante. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo: dall’orario inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
Venerdì 3 ottobre la cantautrice ha sorpreso i fan pubblicando l’EP Anime contenente i singoli Fango in Paradiso, Francesca, È naturale con i Planet Funk, La voce che credevo di aver perso e Fango in Paradiso (Francesca’s version). L’arista ha raccontato: "In Your name di Makoto Shinkai a un certo punto la nonna di Mitsuha cita il concetto di ‘Musubi’, che è ‘una cosa che entra nel corpo e si lega all’anima’. In giapponese infatti questa parola ha diversi significati: indica un nodo, un intreccio di fili, e in un’ottica più spirituale la connessione tra persone, quel filo rosso che le lega nel tempo e nello spazio, cucendo e ricucendo i destini”.
Francesca Michielin ha aggiunto: ”Questo EP è frutto di quell’anima ritrovata, con me da sempre, che mi abitava da bambina e che non trovavo più. Quella bambina che guardava gli anime, e, senza rendersene conto, li rendeva la propria risorsa. In questi tre anni intensi, dolorosi e bellissimi, il mio corpo è stato cucito e ricucito, ma senza quei fili, quelle cicatrici, io oggi non avrei riabbracciato quella streghetta, quella voce, quella natura che mi è propria. Grazie a chi è stato parte di questa avventura insolita e meravigliosa. Ora l’anima, ovvero quel vento magico, è tornato a soffiare, in mezzo alla Valsugana, passando per Bassano del Grappa, fino alle vostre case e i vostri viaggi dove queste canzoni risuoneranno. Qui con voi, sempre con me”.
A settembre l’artista ha pubblicato la collaborazione È naturale con i Planet Funk spiegando: “Ho cominciato questo percorso di riaffermazione di me stessa scegliendo di proporre al pubblico i miei lavori più personali e È naturale è una continuazione di questo racconto. Si ritorna alla dimensione dell’infanzia, a quando ascoltavo The Illogical Consequence dei Planet Funk con il lettore cd e sognavo di fare la musicista. È incredibile come crescendo ho ritenuto il fatto di ‘sognare’ come qualcosa per ragazzini, quando invece era il motore di tutto”.
Sabato 4 ottobre Francesca Michielin (FOTO) debutterà con un suo show sul palco dell’Arena di Verona. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. La cantautrice ha annunciato i nomi degli amici che la affiancheranno nel corso della serata:
- Bruno Belissimo
- Carmen Consoli
- Carl Brave
- Coma_Cose
- Dardust
- Emma
- Fedez
- Fiorella Mannoia
- Fudasca
- Gaia
- Giorgio Poi
- Irama
- Levante
- Margherita Vicario
- Maria Antonietta
- Max Gazzé
- Mecna
- Tommaso Paradiso
- Tredici Pietro
- Vasco Brondi
Al momento Francesca Michielin non ha rilasciato informazioni ufficiali sulla scaletta della serata, attesi i suoi brani più amati: da Tutto è magnifico a L’amore esiste passando per Nessun grado di separazione. Stando a quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite al concerto di Alghero nell’agosto del 2023:
- Claudia
- Occhi grandi grandi
- Vulcano
- Comunicare
- Leoni
- Battito di ciglia
- Quello che ancora non c'è
- Cheyenne
- Chiamami per nome / Un cuore in due
- Distratto
- Un bosco
- Padova può ucciderti più di Milano
- Disco Dance
- Cinema
- Bonsoir
- Io non abito al mare
- L’amore esiste
- Nessun grado di separazione
- Scusa se non ho gli occhi azzurri
- Tutto è magnifico
- Ghetto perfetto
- Fulmini Addosso
