Francesca Michielin e il post per l'anniversario dell'operazione

La musicista vicentina ha pubblicato su Instagram un video per ricordare il percorso fatto dopo l'asportazione di un rene nell'estate del 2023

Sono passati due anni dall’operazione per la rimozione di un rene a Francesca Michielin e la musicista vicentina ha deciso di ricordare quel percorso fatto di dolore e guarigione attraverso un post pubblicato su Instagram. “Oggi festeggio i due anni delle mie cuciture”, esordisce Michielin sul suo profilo ufficiale. “Non avrei mai immaginato che mi avrebbero tolto un pezzo, ma dicono che quel pezzo rappresenti la paura di non farcela ed effettivamente ora che non ce l’ho più qualcosa è cambiato”.

L'operazione nel 2023 Nell’estate del 2023, Michielin si era dovuta fermare, interrompere il tour e sottoporsi a una nefrectomia. “Ho imparato che volere una vita in cui non esiste mai il dolore, in cui il nostro corpo non sente e non prova niente, è impossibile – ha aggiunto -. La nostra società vorrebbe che fossimo sempre felici, prestanti e in forma, ma il dolore è parte della crescita, e mi permetto di dire anche della musica, dell’arte, e questa avventura mi ha reso una Francesca nuova, impazzita dice qualcuno, ma sicuramente più coraggiosa e consapevole”.

Il ritorno L'operazione non ha fermato Francesca Michielin, che poco dopo è tornata a condurre la sua seconda edizione di X Factor e suonare dal vivo, fino a presentarsi di nuovo sul palco dell'Ariston per il Festival di Sanremo del 2025, con Fango in paradiso. "Ho attraversato questo dolore e ho visto il mio corpo cambiare, dimagrire, gonfiarsi, patire fitte allucinanti, riacquisire muscolatura e poi perdere di nuovo tono, accettare l'imperfezione e ritornare ogni giorno un centimetro più forte – racconta -. La strada non è finita, ma io sono orgogliosa di me e di te, caro corpo, e oggi ti abbraccio con gratitudine e penso a quando da piccola guardavo Mulan sognando di sentirmi invincibile, senza sapere cosa la vita mi avrebbe regalato".