Francesca Michielin e il post per l'anniversario dell'operazione

La musicista vicentina ha pubblicato su Instagram un video per ricordare il percorso fatto dopo l'asportazione di un rene nell'estate del 2023
Sono passati due anni dall’operazione per la rimozione di un rene a Francesca Michielin e la musicista vicentina ha deciso di ricordare quel percorso fatto di dolore e guarigione attraverso un post pubblicato su Instagram. “Oggi festeggio i due anni delle mie cuciture”, esordisce Michielin sul suo profilo ufficiale. “Non avrei mai immaginato che mi avrebbero tolto un pezzo, ma dicono che quel pezzo rappresenti la paura di non farcela ed effettivamente ora che non ce l’ho più qualcosa è cambiato”.
L'operazione nel 2023
Nell’estate del 2023, Michielin si era dovuta fermare, interrompere il tour e sottoporsi a una nefrectomia. “Ho imparato che volere una vita in cui non esiste mai il dolore, in cui il nostro corpo non sente e non prova niente, è impossibile – ha aggiunto -. La nostra società vorrebbe che fossimo sempre felici, prestanti e in forma, ma il dolore è parte della crescita, e mi permetto di dire anche della musica, dell’arte, e questa avventura mi ha reso una Francesca nuova, impazzita dice qualcuno, ma sicuramente più coraggiosa e consapevole”.
Il ritorno
L’operazione non ha fermato Francesca Michielin, che poco dopo è tornata a condurre la sua seconda edizione di X Factor e suonare dal vivo, fino a presentarsi di nuovo sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo del 2025, con Fango in paradiso. “Ho attraversato questo dolore e ho visto il mio corpo cambiare, dimagrire, gonfiarsi, patire fitte allucinanti, riacquisire muscolatura e poi perdere di nuovo tono, accettare l’imperfezione e ritornare ogni giorno un centimetro più forte – racconta -. La strada non è finita, ma io sono orgogliosa di me e di te, caro corpo, e oggi ti abbraccio con gratitudine e penso a quando da piccola guardavo Mulan sognando di sentirmi invincibile, senza sapere cosa la vita mi avrebbe regalato”.
Approfondimento
Francesca Michielin, da Cattelan parla dell’operazione al rene
Tra Mulan e Battisti
La citazione al celebre cartone animato è presente anche nel reel condiviso dalla cantante, che ha scelto come colonna sonora Farò di te un uomo, brano più iconico e travolgente della colonna sonora del classico Disney. “Oggi, che sono stata vinta diverse volte, sono pronta a combattere e a portare sul palco “quell’uomo” che non sarò mai: una donna che pensava di essere incompleta ma oggi ha capito che per ritrovarsi interi bisogna perdere qualcosa”, ha scritto per poi chiudere con un’altra citazione, stavolta da Battisti, sebbene leggermente cambiata: “In un mondo che prigioniero è, il mio corpo libero sei tu”.
©Getty
Sanremo 2025, Francesca Michielin con Fango in paradiso. FOTO
La cantante sarà in gara per la terza volta dopo essersi classificata al secondo posto sia con Nessun grado di separazione nel 2016, sia con Chiamami per nome in coppia con Fedez nel 2021