Francesca Michielin, operazione ok. Ora il riposo

"Ciao! Voglio ringraziarvi infinitamente per tutte le energie positive che mi avete mandato in questi giorni, l'intervento è riuscito e sono rientrata a casa per riposare e recuperare pian piano le energie necessarie per tornare a rockeggiare (e mille altre cose as always) - ha scritto mandando anche un augurio -. Vi auguro di passare un agosto bellissimo. Di tanto in tanto ci sentiremo su questi schermi per condividere un po' di meravigliosa noia (e qualche canzone di Taylor)".

APPUNTAMENTO A SETTEMBRE

La Instagram Story di oggi, seguita da un video di un suo live con la scritta "intanto piccolo ripasso per settembre" a dare appuntamento ai fan, segue il post pubblicato una settimana fa: "Volevo dirvelo a voce perché ci tengo a parlavi a cuore aperto - aveva detto la musicista in un video -. Non vedevo l'ora di suonare il 13 agosto a Castellaneta Marina e il 29 agosto a San Vito al Tagliamento, ma per un problema di salute, per cui dovrò sottopormi a un intervento fra pochi giorni, sono costretta ad annullare queste due date. Non allarmatevi, per favore, e scusatemi per questo disagio. Avrò bisogno di un po' di tempo per recuperare ma a settembre tornerò come nuova".