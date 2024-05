Cannes, Karla Sofia Gascon prima attrice transgender premiata. VIDEO

Un'edizione da record quella del 77esimo Festival di Cannes, (LO SPECIALE) che si è conclusa questa sera con due fatti storici che segnano un passo importante verso una maggiore inclusività nel mondo del cinema. Per la prima volta nella storia del Festival, il premio per la migliore attrice è stato assegnato a ben quattro interpreti per lo stesso film: Adriana Paz, Zoe Saldana, Karla Sofia Gascon e Selena Gomez hanno condiviso il prestigioso riconoscimento per le loro intense e memorabili performance in "Emilia Perez" del regista Jacques Audillard. Un momento emozionante che ha celebrato il talento e la bravura di queste attrici, sottolineando al contempo la forza e la complessità dei personaggi femminili rappresentati nel film.A ritirare il premio sul palco è stata Karla Sofia Gascon, l'unica delle vincitrici presente alla cerimonia. La sua presenza ha assunto un valore ancora più simbolico, rendendola la prima donna transgender a ricevere questo premio a Cannes.