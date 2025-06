L'Isola dei Famosi 2025, chi sono i primi quattro finalisti

l’isola dei famosi 2025, i primi quattro finalisti

Mercoledì 25 giugno Veronica Gentili ha accompagnato il pubblico nel corso della nona puntata della diciannovesima edizione del reality-show. Presenti Simona Ventura (FOTO) come opinionista e Pierpaolo Pretelli nel ruolo di inviato in Honduras per supportare i naufraghi nel corse delle numerose prove. Ospiti in studio Giuseppe Cruciani e gli ex naufraghi Chiara Balistreri, Mirko Frezza e Ahlam El Brinis, questi ultimi due eliminati nel corso dell’appuntamento di mercoledì 18 giugno.

Dopo un riassunto di quanto accaduto sull’isola negli ultimi giorni, Veronica Gentili ha svelato il primo verdetto della serata annunciando l’eliminazione di Patrizia Rossetti poiché votata dal 17,62% dei telespettatori contro il 48,59% a favore di Cristina Plevani e il 33,79% a supporto di Jey Lillo. Al centro della puntata anche l’accesso scontro tra Dino Giarrusso e Omar Fantini nell’appuntamento precedente. Al termine di un chiarimento, i due naufraghi si sono scusati: “Abbiamo sbagliato”.

Dopo una serie di sfide, la conduttrice ha aperto un televoto flash tra Mario Adinolfi, Teresanna Pugliese, Cristina Plevani e Omar Fantini, quest’ultimo al ballottaggio in seguito al provvedimento disciplinare per la lite con Dino Giarrusso.