Vittoria Schisano transgender e madre in "La vita che volevi"

Scritta e diretta da Ivan Cotroneo, la serie in sei episodi debutta su Netflix mercoledì 29 maggio. Schisano è la prima protagonista transgender di una serie TV

La vita che volevi, la nuova serie in sei episodi creata e diretta da Ivan Cotroneo, è attesa su Netflix mercoledì 29 maggio (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Protagonista è per la prima volta una donna transgender, Vittoria Schisano.

La vita che volevi, la trama

Vittoria Schisano è Gloria, una donna che conduce una vita serena a Lecce. Innamorata di Ernesto, ha una piccola agenzia turistica. Quando la raggiunge Marina, amica dei tempi dell'università, si trova a fare i conti col suo passato. Quando ancora studiava, Gloria era infatti Alessandro. E, con Marina, aveva una relazione. Ma Marina non è sola. Incinta di Pietro, con lei porta Andrea e Arianna, avuti da due precedenti relazioni. Il papà di Arianna, Giorgio, non vede di buon occhio Gloria. E Gloria ignora il segreto che riguarda l'adolescente Andrea.

"Volevamo raccontare la storia di una donna che aveva fatto un percorso di transizione", ha raccontato Ivan Cotroneo. "Una donna Amab (Assigned Male At Birth, maschio assegnato alla nascita ndr.), nata in un corpo maschile, anche per sfatare una serie di luoghi comuni sulle persone transgender".

Scegliere Vittoria Schisano per il ruolo ha dato alla storia un senso di autenticità e di verità. Anche perché, in Gloria, lei si è rivista molto.