Sydney Sweeney: "La mia casa assalita dai paparazzi"

Spettacolo

Moda: Sydney Sweeney, l'evoluzione di stile dell'attrice di Euphoria

Da quando si è imposta all'attenzione del pubblico per i suoi ruoli in The White Lotus ma soprattutto nella serie di culto HBO Euphoria, la 26enne statunitense si è conquistata un posto tra le dive contemporanee e l'ammirazione della Generazione Z diventando un punto di riferimento anche per il suo stile unico, bon ton, seducente e sempre molto femminile. Ecco i look che l'hanno fatta diventare un'icona fashion globale dal guardaroba che in molte vorrebbero copiare A cura di Vittoria Romagnuolo

TOP IMMACOLATO - Da quando è emersa col ruolo di Cassie Howard nella serie televisiva Euphoria, Sydney Sweeney ha conquistato sempre più il favore del pubblico grazie a un mix di talento e bellezza che la rende unica nel panorama delle giovani attrici di Hollywood. Caparbia e disciplinata, Sweeney non è l'ennesima bionda tutta curve venuta fuori dalla Mecca del cinema. L'attrice è anche produttrice di Immaculate, film horror che sta promuovendo con look incredibili. Il top scultura di Balmain per la première di Los Angeles è diventato subito virale

ISPIRAZIONE CONVENTO - Sexy e bon ton. Nel guardaroba di Sydney Sweeney fanno spesso capolino i twin set dal sapore anni Cinquanta e i cardigan in maglia in stile anni Novanta (vero riferimento di stile della Gen Z a cui l'attrice classe 1997 appartiene). Per la promozione di Immaculate, un horror religioso, l'attrice ha scelto di indossare rigorosamente look col bianco e il nero, il colore delle tonache delle religiose