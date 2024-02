Anna, trama e cast del film di Luc Besson con Helen Mirren

anna, i dettagli della pellicola

Luc Besson ha firmato regia, scrittura e produzione della pellicola distribuita sul mercato nel 2019. Anna è un film di spionaggio che unisce azione, colpi di scena e misteri per quasi due ore di pura adrenalina. Il regista ha scelto la modella e attrice russa Sasha Luss nel ruolo della protagonista, ovvero la spia Anna Poliatova, chiamata a missioni mortali per poter riconquistare la tanta agognata libertà. La pellicola vede nel cast anche Helen Mirren, Premio Oscar come Miglior attrice protagonista per The Queen - La regina. Presenti poi Luke Evans e Cillian Murphy, quest’ultimo recentemente al cinema con l’acclamato Oppenheimer.

Questa la sinossi ufficiale della pellicola pubblicata da 01Distribution: “Mosca, 1985. Anna (Sacha Luss) è una donna di straordinaria bellezza, dietro la quale si cela l’identità di uno dei più temuti assassini del governo russo. E’ stata abilmente istruita al combattimento e, sotto la richiesta dell’ intelligence russa e la guida di Olga (Helen Mirren) e Alex (Luke Evans), è pronta per una nuova missione a Parigi. Dopo decine di incarichi e missioni omicide, però, Anna sogna la libertà e una vita tranquilla”.