Mamma Mia! 3, le parole di Amanda Seyfried fanno sognare i fan

Amanda Seyfried si sbilancia, nuovo sequel in Grecia

Da molto tempo le voci su un nuovo possibile terzo sequel di Mamma Mia! si rincorrono, assieme alle ipotesi sugli sviluppi di una storia che col secondo film ha perso la sua protagonista, Meryl Streep, tornata nei panni della sua versione giovane col volto di Lily James.

Per Amanda Seyfried, che si è espressa più volte sulla fattibilità di un film numero tre, il desiderio di realizzare un nuovo capitolo della storia è un condiviso, sia dal cast che dai realizzatori.

"C'è sempre bisogno di storie come questa", ha detto l'attrice ottimista a Collider.

"Credo, nel mio cuore di cuore, che ci uniremo tutti per farlo accadere. C’è solo un desiderio da parte nostra, anche dai creatori, e quando è così, di solito, succede".

Seyfried ha precisato che, per ora, non c'è progettualità sulla data delle riprese. Probabilmente, l'attrice ha considerato gli impegni complessivi dell'agenda Universal che, nei prossimi mesi ha l'uscita programmata del sequel di Wicked.

Su una cosa, però, si è sbilanciata: è giunta l'ora per tutti di riportare la storia in Grecia, dove tutto è iniziato nel 2008.

"La Croazia è stata fantastica. Non fraintendetemi, la Croazia è un posto incredibile. Ma è ambientato in Grecia, quindi torniamo in Grecia”.