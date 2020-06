“ Via col vento ” è ufficialmente tornato a far parte del catalogo di HBO Max . Si è molto discusso sulla decisione della piattaforma di streaming di escludere il film cult del 1939 dal proprio elenco, sia negli Stati Uniti che in altri Paesi.

Oltre a precisare quanto il romanticismo di quel Sud sia da contestualizzare, il video sottolinea inoltre come il film abbia vinto ben otto premi Oscar, vantando incassi da record. Stewart sottolinea però anche come l’apprezzamento della pellicola non fu unanime, data la rappresentazione del Sud e degli schiavi: “Un ambiente mostrato come romantico e idilliaco, che è andato perduto nel passato”.

Al tempo il produttore David O. Selznick rassicurò sul fatto che l’adattamento del romanzo di Margaret Mitchell sarebbe stato rispettoso nei confronti delle minoranze. In nessun modo però il prodotto finale affronta il tema della brutalità della schiavitù, base di quel mondo ricco di grazia e bellezza, nel quale si muove leggiadra Rossella: “Il trattamento di questo mondo attraverso la lente della nostalgia nega gli orrori della schiavitù e il suo legame con la disuguaglianza razziale”.

Si spiega dunque ai possibili spettatori come la visione possa causare disagi e anche risultare dolorosa. Si ribadisce però, al tempo stesso, quanto sia importante avere a disposizione i grandi classici di Hollywood nella loro forma originale, così da invitare gli spettatori a riflettere su ciò in cui credono mentre li guardano.

Negli ultimi secondi del filmato pre film si dichiara: “’Via col vento’ ha delineato il modo in cui molte generazioni hanno ritratto la schiavitù e il successivo periodo della ricostruzione. Non è soltanto un documento relativo alle pratiche razziste del tempo, ma anche un’opera di cultura popolare, che parla di disuguaglianze ancora oggi presenti nei media e nella nostra società”.