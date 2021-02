Accuse shock nella docu-serie Allen v. Farrow

Secondo le anticipazioni dell'Hollywood Reporter, la serie in onda da domenica su HBO sosterrebbe che il regista avrebbe avuto una relazione con l'attuale moglie Soon-Yi Previn quando lei era ancora al college e lui un cinquantenne

Allen v. Farrow, la nuova docu-serie in arrivo su HBO domenica 21 febbraio, accuserebbe pesantemente il cineasta: secondo le anticipazioni dell'Hollywood Reporter che ha intervistato anche i due registi, il documentario insinuerebbe una relazione tra Woody e l'attuale moglie Soon-Yi Previn quando lei era ancora al college e lui un cinquantenne. Proprio come nella trama di Manhattan, il film del 1979 in cui Allen (regista e protagonista) interpreta l’autore televisivo quarantaduenne Isaac Davis che frequenta una ragazza di 17 anni, Tracy (interpretata dall’allora diciottenne Mariel Hemingway), la serie documentaristica in quattro puntate sosterrebbe la tesi per cui il regista avrebbe incominciato la liaison quando Soon-Yi era molto giovane.



Gli stessi autori di Allen v. Farrow, Kirby Dick ed Amy Ziering, hanno vagliato frame dopo frame quello che è considerato uno dei capolavori del regista newyorkese per dimostrare quella che loro crederebbero essere un’ossessione al limite del feticismo.



Il film Manhattan vagliato e setacciato

approfondimento Allen v. Farrow, la docu-serie HBO sulle accuse di molestie al regista "Non c'è alcun dubbio che Allen sia un abilissimo cineasta. Ma una cosa dei suoi film che mi ha messo spesso a disagio, e in particolare con Manhattan, è la celebrazione di una relazione di un uomo adulto con un’adolescente, senza alcuna analisi della struttura di potere che sta dietro. Ero così a disagio che, quando Manhattan uscì nelle sale, non andai a vederlo", ha dichiarato Kirby Dick al Washington Post.

Nel nuovo trailer della docu-serie, pubblicato sul canale ufficiale di HBO poche ore fa, si vedono altre immagini che nella versione precedente del teaser non avevamo visto: