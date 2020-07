Weinstein, nuove accuse di molestie: patteggiamento da 19 milioni

Il fondo, per l'esattezza di 18.875.000 dollari, sarà distribuito non solo tra le donne che hanno subito abusi sessuali da parte del produttore, ma anche tra le ex dipendenti della sua compagnia

Le vittime dell'ex produttore cinematografico Harvey Weinstein, già condannato a 23 anni di prigione per aggressione sessuale, avranno a disposizione un fondo di risarcimento per un totale di circa 19 milioni di dollari. Lo hanno concordato i legali dell'ex boss di Miramax con la Procura di New York, secondo quanto riporta la Cnn.