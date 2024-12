Cecilia Sala, Iran: "Ha violato la legge islamica. È sotto inchiesta"

Non è ancora chiaro quale sarebbe l’ipotesi di reato commesso dalla giornalista romana, fermata il 19 dicembre nella capitale iraniana. Intanto continuano le voci secondo cui la Repubblica islamica starebbe cercando di fare leva sull'incarcerazione della reporter italiana per ottenere la liberazione del cittadino iraniano arrestato in Italia su mandato Usa. Piantedosi: "Non è il momento di fare congetture né è opportuno farle"

“Violazione delle leggi della Repubblica islamica”. È questa la formula con cui, a quasi due settimane di distanza dall’arresto, l’Iran conferma: Cecilia Sala si trova nel carcere di Evin, alle porte di Teheran. Il suo caso è “sotto inchiesta”. Non è quindi chiaro quale sarebbe l’ipotesi di reato commesso dalla giornalista romana, fermata il 19 dicembre nella capitale iraniana dove si trovava – con regolare visto giornalistico – per lavorare a delle nuove puntate del suo podcast Stories (Chora Media). Non si fermano intanto le voci secondo cui la Repubblica islamica vorrebbe utilizzare la reporter come pedina di scambio con Mohammad Abedini Najafabadi, il cittadino iraniano fermato a Malpensa lo scorso 16 dicembre su ordine della giustizia statunitense. Dal governo però si invita alla cautela. "Non è il momento di fare congetture né è opportuno farle" perché "la riservatezza è uno degli elementi fondamentali per arrivare al risultato che tutti noi desideriamo, il suo ritorno a casa", ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.